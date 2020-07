Bruce Springsteen: un nuova raccolta con il meglio della sua produzione acustica

E, per chi se lo stesse chiedendo, a che punto sono i lavori per il nuovo album della E Street Band? Ne ha parlato recentemente Nils Lofgren, dopo i primi cenni di Little Steven. Il chitarrista ha detto che il disco promette bene, anzi è "eccezionale ... come non ho mai sentito fare da Bruce".

Non ci resta che aspettare. Ascoltiamo intanto la nuova raccolta dal vivo: