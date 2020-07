5 cose che (forse) non sapevi su Lucio Dalla

3. Quell'incontro con Jimi Hendrix

Era il 26 maggio del 1968 e nel pieno del fermento musicale (e non solo) di quegli anni, Jimi Hendrix era un riferimento per molti. Durante il suo tour di quell'anno, Hendrix fece tappa anche in Italia e il suo concerto bolognese fu un vero e proprie evento da ricordare. Fra il pubblico c'era anche un suo grandissimo fan: parliamo proprio di Dalla che commentò così l'esibizione:

Fu un’esperienza bellissima. Lui era la rivoluzione. Deviante, deviato, deviatore.

Inoltre, pare proprio che Dalla non si limitò ad ascoltare il concerto ma salì sul palco poco prima di Hendrix esibendosi assieme ad altri artisti come band di supporto.

Sul palco c’ero di sicuro, a quel tempo mi infilavo dappertutto. Hendrix lo vidi da lì. C’era poca gente, è vero, ma ebbi la consapevolezza di trovarmi davanti a un musicista di rottura non uso ai codici di allora. Lui era fuori dal rock, fuori dal blues, fuori da tutto. [...] A fine concerto scesi in camerino un attimo ma non lo avvicinai, non era uno che ti ispirava per due chiacchiere, e poi all’epoca non conoscevo l’inglese.

Insomma, per il giovane Dalla fu davvero un concerto da non dimenticare.