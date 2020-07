Quando Carlos Santana venne espulso dal Perù

Alcuni consideravano amorale la musica dei Santana, e contraria agli ideali del regime. Così, giorni prima del concerto, alcuni membri della Federazione Universitaria di San Marcos protestarono contro il concerto, addirittura vandalizzando lo stadio dove questo avrebbe dovuto avere luogo e dando fuoco a un'auto.

La parola finale, però, spettava al Ministero dell'Interno. Quando Carlos Santana, l'8 dicembre 1971, atterrò in Perù, trovò una piccola folla di giornalisti ad attenderlo. Certo non si aspettava che poco tempo dopo lui e la sua band sarebbero stati presi in custodia dalla Policia de Investigaciones de Perù (PIP). La giustificazione del governo era che l'attività del gruppo fosse contraria alle buone abitudini del popolo peruviano, e alla morale del regime.

I Santana vennero trattenuti in Perù per ben 12 ore, senza sapere cosa ne sarebbe stato di loro. Alla fine il concerto venne annullato, e il gruppo venne imbarcato su un volo per tornare a Miami. Si trattò di un'esperienza traumatica per Carlos Santana, ma anche un passo falso da parte del regime militare peruviano, che venne criticato dal resto del mondo.

Questa storia ha però un lieto fine. Nel 1985, quando ormai la dittatura militare era caduta da tempo, Carlos Santana venne invitato di nuovo in Perù. Si trattò di un'occasione di riscatto sia per l'artista che per il governo del Paese, ma soprattutto di una vittoria per tutti coloro che erano stati ingiustamente privati dell'esibizione nel 1971.

Per l'occasione Carlos Santana annunciò: