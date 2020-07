Neal Morse: guarda il video del nuovo singolo “In the Name of the Lord”

Per Neal Morse, Mike Portnoy e Randy George questo non è l'unico progetto attivo: il trio, altrimenti noto come Neal Morse Band, pubblicherà infatti il 24 luglio il terzo capitolo della serie Cover To Cover.

COV3R TO COV3R conterrà classici di band quali King Crimson, Jethro Tull, Gerry Rafferty, David Bowie e altri (tra cui la cover di No Opportunity Necessary, No Experience Needed con la partecipazione del cantante degli YES, Jon Davison).

Vi abbiamo fatto ascoltare qui la versione dei tre musicisti di It Don't Come Easy, cover di Ringo Starr.