I KISS tornano a Verona il 12 luglio 2021

Riprogrammata la data italiana dell'End of the Road World Tour. Appuntamento al 12 luglio 2021, nella splendida Arena di Verona. Tutti i dettagli.

Per i fan dei KISS, questo sarebbe dovuto essere un anno speciale. Dopo una carriera epica di oltre 45 anni, che ha inaugurato un'era leggendaria per il rock, i KISS sarebbero dovuti partire per il loro ultimo tour mondiale. A causa dell'epidemia in corso, tuttavia, la band non ha potuto esibirsi.

Ora, il gruppo è pronto ad annunciare la riprogrammazione dell'End of the Road World Tour. L'unica data italiana, originariamente prevista il 13 luglio 2020, sarà recuperata il 12 luglio 2021 sempre all'interno della magnifica Arena di Verona.

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data. Per ulteriori informazioni clicca qui. I biglietti per la nuova data, invece, sono disponibili per l'acquisto su Ticketmaster Italia, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.