Tutto ciò che c’è da sapere sull’album THE WALL dei Pink Floyd

A chi si ispira Pink, il protagonista dell'album THE WALL dei Pink Floyd? Quale traccia del disco contiene un messaggio segreto? Scopri queste e altre curiosità:

Nel 1979 usciva THE WALL, il concept album capolavoro dei Pink Floyd che ha fatto la storia del rock. Inno contro l'omologazione e la perdita di identità, al suo interno si trovano brani che hanno scalato ogni classifica, come Another Brick in the Wall (part 2) e Comfortably Numb. La produzione dell'album è anche piena di aneddoti. Ne abbiamo selezionati dieci che, forse, non conoscevate.

1. Chi è il protagonista?

Tutti sanno che il protagonista del concept album è Pink, rockstar che ha raggiunto il successo ma che, proprio a causa di quest'ultimo, si sente sempre più alienato dalla realtà. Ma a chi si ispira questa figura? Il nome, come possiamo immaginare, si riferisce alla band, che proprio in quegli anni stava sperimentando i pro e i contro della fama. Ma alcune esperienze di vita di questo personaggio fittizio non possono non farci pensare direttamente ad alcuni membri dei Pink Floyd.

Pink infatti ha perso il padre in guerra, proprio come Roger Waters, esperienza che lo avrebbe segnato per tutta la vita. Inoltre, proprio come lui ha avuto a che fare con insegnanti eccessivamente autoritari. I suoi problemi di dipendenza dalle droghe non possono invece non far pensare alla triste parabola discendente di Syd Barrett.

2. Una nascita insolita

Da dove venne il primo spunto di THE WALL, album simbolo dell'alienazione delle rockstar? Da un'esperienza reale della band ovviamente. Per essere precisi, da un'esperienza decisamente negativa.

Nel 1977, presso lo stadio olimpico di Montréal, i Pink Floyd dovevano esibirsi per concludere il tour In the Flesh. Durante lo spettacolo, però, un gruppo in prima fila non prestava attenzione alla band. Roger Waters, esasperato, sputò loro addosso dall'alto del palco. Si trattò di un gesto impulsivo, di cui si pentì subito, e soprattutto diede al gruppo la consapevolezza dello stato di straniamento che stava vivendo. Proprio da questa sensazione nacque THE WALL.

3. Il messaggio segreto

In THE WALL è presente uno dei casi di backmasking più famosi della storia (qua per leggere altri celebri esempi). Il brano in cui si cela il messaggio è Empty Spaces, che a prima vista potrebbe sembrare solo una traccia di passaggio per il successivo Young Lust. Infatti, durante i primi 40 secondi sembra che Waters pronunci parole casuali.

La realtà è ben diversa: ascoltando il brano al contrario si piò ascoltare il messaggio segreto:

Hello, Looker… Congratulations. You have just discovered the secret message. Please send your answer to Old Pink, care of the Funny Farm, Chalfont…

Roger! Carolyne’s on the phone!

Okay. Ciao, osservatore… Congratulazioni. Hai appena scoperto il messaggio segreto. Per piacere, invia la tua risposta al Vecchio Pink, presso la Funny Farm, Chalfont…

Roger! Carolyne al telefono!

Okay.

"Old Pink", il vecchio Pink, è un ulteriore riferimento a Syd Barrett.