MASTER OF PUPPETS: online uno spettacolare show dei Metallica

In piena pandemia, i live ci mancano, e i Metallica lo sanno. Per questo, hanno pubblicato il loro berlinese del 2006, dove hanno suonato per intero MASTER OF PUPPETS.

Dopo lo show dell'8 giugno 2019 allo Slane Castle, in Irlanda, quello di Parigi dell'8 settembre 2017 e quello tenutosi al Golden Gate Park di San Francisco durante la manifestazione "Outside Lands Music & Arts Festival" nell'agosto 2017, i Metallica hanno pubblicato un altro live.

La band di James Hetfield ha scelto infatti di regalare al pubblico una serie di concerti in streaming dal titolo #MetallicaMondays, che vengono trasmessi sui canali YouTube e Facebook della formazione ogni lunedì sera, in Italia dalle ore 2.00 del martedì.

I concerti live ci mancano, eccome. E i Metallica, che recentemente hanno anche avuto modo di salutare il Maestro Ennio Morricone, lo sanno bene:

Mentre tutti noi facciamo la nostra parte per rimanere in casa, realizziamo che la musica live ci manca. Perché allora non rivivere qualcuno dei nostri show preferiti, mantenendo un’opportuna distanza sociale? Siamo tutti sulla stessa barca ed è importante restare in contatto, per poter superare questa cosa assieme.

L'ultimo concerto che il gruppo ha voluto offrire ai fan non è un concerto qualunque, ma quello tenutosi il 6 giugno 2006 al Waldbühne di Berlino, in Germania, con l'album MASTER OF PUPPETS eseguito nella sua interezza, vent'anni dopo la sua pubblicazione.

Ecco lo show: