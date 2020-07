Il giorno in cui il mondo disse addio a Amy Winehouse

Negli anni precedenti, con il suo sound tra il soul e il jazz Amy Winehouse aveva incantato il mondo. Album come BACK TO BLACK hanno fatto la storia della musica, e nessuno riesce a non commuoversi ascoltando la struggente Love Is a Losing Game. Eppure, solo in pochi riuscivano a guardare oltre la diva di Hollywood per scoprire quella che Bryan Adams, nella sua canzone, definisce una bambina spaventata.

Quando non vestiva i panni della star, Amy Winehouse doveva affrontare problemi e insicurezze che alla fine, in quel tragico 23 luglio 2011, ebbero la meglio. Innanzitutto, la cantante era profondamente insoddisfatta del suo aspetto fisico. Come lei stessa ammise, aveva sofferto di disordini alimentari: “Un po’ di anoressia, un po’ di bulimia. Non sono del tutto a posto ma credo che nessuna donna lo sia”. Nel 2007, per esempio, non si presentò alla sua stessa festa di compleanno perché non si sentiva abbastanza bella.