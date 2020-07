Come trasformare i Beatles in un flop: il film “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”

Nonostante il cast d'eccellenza, il musical fu stroncato da pubblico e critica; si trattò, insomma, di un enorme flop commerciale. Disastro ancor più grande se si considera che per la sua produzione erano stati spesi ben 13 milioni di dollari. Per fare un confronto, basti pensare che per La febbre del sabato sera ne erano stati spesi 2.5 e per Grease 6.

Che cosa non convinse il pubblico? Probabilmente la trama eccessivamente rocambolesca, a cui si deve sommare il fatto che nessuno dei personaggi ha delle battute, eccezion fatta per il sindaco di Heartville (George Burns), che narra la vicenda. Leggenda vuole che ciò accadde perché ai produttori non piaceva l'accento degli attori.

Mozione d'onore va però alla colonna sonora del film (e come potrebbe essere altrimenti?) tratta dall'omonimo album dei Beatles SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND, ma con estratti anche da ABBEY ROAD e da REVOLVER. In gran parte si trattò di cover dei brani scelti, la maggior parte delle quali eseguite dai Bee Gees e da Frampton. Non solo loro però: gli Aerosmith reinterpretarono Come Together, mentre degli Earth, Wind & Fire è la versione di Got To Get You Into My Life presente nel film. Di un'ora e 45 minuti di film, le canzoni occupano quasi un'ora e 30!