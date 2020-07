BLUES AROUND: tutti gli eventi che animeranno l’estate pistoiese

Si definisce ulteriormente la rassegna “Blues Around”, che animerà l'estate pistoiese con un corposo programma. Tra gli ospiti, confermati i Calibro 35.

Il Il Pistoia Blues Festival non si ferma nemmeno davanti alla pandemia, anzi, arriva alla sua quarantunesima edizione confermandosi come uno dei festival italiani più longevi e prestigiosi.

Il programma della rassegna Blues Around, che animerà tutta l’estate pistoiese con un programma di eventi sempre più corposo. Dopo la partenza dei concerti in Piazza Duomo con il successo dei Bud Spencer Blues Explosion sabato scorso, il prossimo show sarà con Edoardo Bennato (26 luglio), a cui seguiranno i concerti di Eugenio in Via di Gioia (30 luglio), Alex Britti (31 luglio), Negrita (1 agosto).

Nel frattempo l’organizzazione, preso atto della defezione di Raphael Gualazzi (per lui un intervento chirurgico per il quale ha dovuto annullare la prima parte del tour estivo), ha confermato, sempre in data 6 agosto, la band dei Calibro 35, particolare progetto musicale dedicato alle colonne sonore italiane degli anni Sessanta e Settanta. Il concerto sarà a ingresso libero con la prenotazione consigliata a prenotazioni@bluesin.eu.

I Calibro 35 sono una superband dell’alternative italiano formata da Enrico Gabrielli (Afterhours, Mariposa, Vinicio Capossela) alle tastiere e ai fiati, Massimo Martellotta (Steward Copeland, Eugenio Finardi) alla chitarra, Fabio Rondanini (Cristina Donà, Niccolò Fabi) alla batteria e Luca Cavina al basso coadiuvati dalla produzione di Tommaso Colliva (Muse).