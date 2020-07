BACK IN BLACK: l’omaggio degli AC/DC a Bon Scott

Trovare un degno sostituto di Bon Scott, però, non fu semplice. Alla fine, la scelta ricadde su Brian Johnson, precedentemente voce dei Geordie e apprezzato dallo stesso Bon Scott quando era ancora in vita (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). L'esordio di Johnson avvenne proprio con BACK IN BLACK e, nonostante la pressione di dover raccogliere l'eredità di Bon Scott, fu un successo.

Hells Bells non fu però l'unico omaggio alla memoria dell'ex cantante e amico, anzi, tutto l'album è dedicato a Bon Scott. Lo dimostra la celebre copertina di BACK IN BLACK, "vestita a lutto". Si racconta che i fratelli Young la volessero completamente nera, ma che l'Atlantic Records impose loro per lo meno di inserire il nome della band con un esile contorno grigio, per rendere il disco identificabile. Nacque così la copertina che tutti conosciamo: