Lutto nella musica: è morta Annie Ross, tra le cantanti jazz più popolari della storia

È morta all'età di 89 anni la cantante jazz Annie Ross, enfant prodige e componente del trio vocale Lambert, Hendricks & Ross e attrice. Sua è la nota "Twisted".

Il 25 luglio avrebbe compiuto 90 anni: Annie Ross, cantante e attrice britannica, si è spenta nella sua casa di Manhattan martedì a causa di complicazioni legate a un enfisema e ai problemi cardiaci di cui soffriva.

Nata a Mitcham, nel sud di Londra, Annie Ross si trasferì a Los Angeles quando aveva quattro anni. La sua carriera iniziò prestissimo: nel 1938, a soli 8 anni, la Ross fece il suo debutto cinematografico in Our Gang Follies, il musical spin-off di Simpatiche Canaglie. Ha inoltre interpretato la sorella minore di Judy Garland nel 1943 in Presenting Lily Mars.

Enfant prodige, Annie Ross è rimasta nella storia come una delle pioniere del "vocalese", stile canoro jazz in cui le parole sono adattate a melodie originariamente eseguite come composizione orchestrale o improvvisata.

A 22 anni scrisse il testo di Twisted, un brano che è stato successivamente interpretato anche da Bette Midler e Joni Mitchell. La cantante si unì poi a Dave Lambert e John Hendricks, con cui formò il trio Lambert, Hendricks & Rose e registrò sette album.