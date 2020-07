Bon Jovi: ascolta il nuovo singolo “Do What You Can”

L'artista, infatti, scosso dagli ultimi eventi, ha dichiarato:

Sono testimone di vicende che cambieranno la Storia. Credo che il più grande regalo che possa fare un artista al suo pubblico sia di mettere a disposizione la propria voce per parlare dei problemi che più ci toccano tutti.

Ricordiamo come, nel fronteggiare l'emergenza Coronavirus, il rocker si sia sempre posto in prima linea: ha tenuto infatti aperto il servizio a domicilio del suo ristorante in New Jersey, il JBJ Soul Kitchen, un locale solidale che serve i pasti ai più bisognosi (ve ne abbiamo parlato qui).

Nella prima parte della quarantena, Bon Jovi ha dato una mano in cucina, dove è stato immortalato in uno scatto dalla moglie Dorothea, postato poi sui social con tanto di commento: If You Can’t Do What You Do… Do What You Can.

L'ispirazione per il singolo Do What You Can è venuta proprio da quel motto. Nello spirito di solidarietà collettiva, invece che pubblicare subito il pezzo, Bon Jovi ha chiesto ai fan di partecipare, scrivendo un verso che raccontasse la propria storia. L'artista ha cantato la prima strofa e il ritornello, e ha ricevuto migliaia di creazioni del suo pubblico attraverso l'hashtag #DoWhatYouCan.

La versione finale di Do What You Can, scritta da Jon, è stata eseguita acusticamente per la prima volta durante l'evento benefico Jersey4Jersey, in cui sono stati raccolti 6 milioni di dollari.

Nelle settimane successive, la band ha poi registrato la canzone in studio. Ecco il video ufficiale del brano: