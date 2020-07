5 canzoni dei Queen scritte da Roger Taylor

Tutti almeno una volta abbiamo cantato a squarciagola Radio Ga Ga dei Queen. Non molti, però, sanno che venne scritta da Roger Taylor, che prese ispirazione da alcuni suoni pronunciati dal figlio ancora piccolo. Ecco 5 successi della band scritti dal batterista:

Da I'm in Love With My Car passando per la storica Radio Ga Ga. Roger Taylor, batterista dei Queen, viene spesso messo in ombra dalle luminose figure di Freddie Mercury e Brian May, eppure proprio a lui si devono enormi successi.

Polistrumentista, Roger è nato il 26 luglio 1949. Il primo strumento di cui si è innamorato è stata la chitarra, ma poi è passato alla batteria. Tuttavia, suona anche il pianoforte, la tastiera, il basso e le percussioni. Ma il suo talento non finisce qui: è anche un prolifico compositore. Ecco 5 brani famosissimi che ha scritto per i Queen.

1. I'm in Love With My Car

Il suo esordio da compositore dei Queen non è dei più profondi, soprattutto se considerato che quando esce, nel 1975, si trova nello stesso album di quel capolavoro che è Bohemian Rhapsody. Stiamo ovviamente parlando di I'm in Love With My Car, canzone d'amore per... un'auto.

Nel 1975 i Queen avevano già 3 album alle spalle e avevano pubblicato diverse hit. A causa di contrasti con la precedente casa discografica, firmarono un contratto con la EMI, per la quale cominciarono a lavorare a un nuovo album: A NIGHT AT THE OPERA.

Tutti i membri della band collaborarono alla stesura dei testi. Mercury se ne uscì con la canzone più famosa del disco (e forse della storia della band), Bohemian Rhapsody. Il pezzo scritto da Taylor, invece, è dedicato al roadie della band e alla sua passione per i motori. All'inizio Brian May credeva che si trattasse di uno scherzo del batterista, ma alla fine la inserirono lo stesso nel disco. C'è di più: a cantare il brano non è Mercury, ma lo stesso Roger Taylor.