Da dove viene il titolo dell’album HIGHWAY TO HELL?

Tuttavia, è indubbio che la fama del disco si debba in gran parte al fatto che con esso gli AC/DC avessero finalmente raggiunto la maturità musicale, poi perfezionatasi nel successivo BACK IN BLACK.

Ma da dove viene il nome dell'album e dell'omonimo brano di apertura?

Vi sono due teorie al riguardo. La prima risale al 1978, durante un lungo ed estenuante tour. Angus Young era sceso dal palco con la sua divisa decisamente sgualcita, quando un giornalista gli aveva chiesto com'era la vita da rockstar. Pare che lui abbia risposto: "It’s a fuckin’ highway to hell". Come una fottuta autostrada per l'inferno.

Vi è però un secondo aneddoto riguardo il nome, questa volta che vede protagonista Bon Scott. Pare infatti che la strada che portava dalla casa del cantante a uno dei pub che frequentava più assiduamente, The Raffles, venisse chiamata proprio Highway to Hell per via dei numerosi incidenti stradali che vi avevano avuto luogo. Quando il cantante annunciava "I'm on the highway to hell" significava quindi che andava al locale.

Qualunque sia la realtà, nessuno può negarlo: tanto l'album HIGHWAY TO HELL quanto l'omonimo brano costituiscono una pietra miliare del rock.