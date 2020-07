SABOTAGE: l’album più dibattuto dei Black Sabbath

L'album risultò critico fin dalla sua copertina, da alcuni considerata iconica e geniale, da altri descritta come una delle più brutte della storia. L'idea originale era che tutti i membri della band dovessero essere vestiti di nero, davanti a enormi specchi. Tuttavia, per una serie di disguidi, il giorno in cui la foto doveva essere scattata la band non era preparata. Così, Ozzy Osbourne appare con un lungo kimono, e Ward con una calzamaglia rossa. I grandi specchi, però, rimangono, e l'immagine che ne risulta è ribaltata: "reversed like a Magritte, so it was their image being sabotaged".

A dividere i fan, però, sono soprattutto i brani contenuti nell'album. Si tratta infatti di una delle operazioni più sperimentali e progressiste della band. Tendenze heavy metal si mischiano all'hard rock, ma compare addirittura una sorta di antecedente di trash metal, il riff di Symptom of the Universe. Quest'ultimo brano è un chiaro esempio delle profonde novità apportate dalla band. Basti pensare che il pesante riff appena descritto viene seguito da una inattesa apparizione di chitarre acustiche.