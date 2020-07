Quel film che lanciò Prince al cinema

Purple Rain è un musical dal sapore rock al quale prese parte come protagonista proprio Prince. Il cantante, in questo suo debutto cinematografico, indossò i panni di "The Kid", un personaggio cucito su misura per lui: si tratta, infatti, di un frontman dall'immenso talento – ma anche molto tormentato – di una band di Minneapolis (Minnesota, USA), i The Revolution.

Il giovane artista utilizza la propria musica principalmente come fonte di evasione dalla realtà dato che si trova a vivere una situazione di estrema tensione familiare, essendo entrambi i genitori dei tipi piuttosto violenti sia fisicamente che verbalmente e di certo poco comprensivi nei suoi confronti.

Così, il personaggio di Prince passa le proprie giornate a provare e riprovare in vista delle molte esibizioni che la band tiene regolarmente al First Avenue, un (reale) nightclub di Minneapolis che dedica spesso spazio ad artisti emergenti.

Le cose iniziano ad andare male quando il palco del First Avenue viene soffiato a The Kid dalla sua stessa ragazza, alla quale dedica la famosa Darling Nikki, pezzo molto introspettivo e personale.

È interessante notare come, anche all'esterno della finzione scenica, questo brano abbia fatto parecchio scalpore per via di riferimenti sessuali piuttosto espliciti che gli hanno valso l'etichetta "Parental Advisory", un contrassegno che serve ad avvisare i genitori del contenuto esplicito di una canzone e che venne impiegato per la prima volta proprio per Darling Nikki.