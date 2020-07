John Lennon, Keith Richards, Eric Clapton e Mitch Mitchell: breve storia dei Dirty Mac

I supergruppi tendono ad avere vita breve, probabilmente per il carisma dei grandi artisti che li compongono, che raramente riescono a venire a patti gli uni con gli altri. I Dirty Mac di Lennon, Clapton, Richards e Mitchell non fanno eccezione.

Nel 1968 Mick Jagger ebbe un'idea, un modo originale per fare pubblicità ai Rolling Stones, senza ricorrere a un nuovo disco o a un concerto. Ideò The Rolling Stones Rock and Roll Circus, un grande show registrato l'11 dicembre 1968. Lo spettacolo consisteva in una serie di esibizioni di grandi artisti, tenutesi su una pista da circo e intervallate o accompagnate da acrobati, clown e mangiafuoco.

Per l'occasione, oltre ai Rolling Stones vennero invitati artisti del calibro degli Who, Taj Mahal e Jethro Tull. Tra questi, spiccò il supergruppo dei Dirty Mac, creato per l'occasione e scioltosi subito dopo, formato da John Lennon, Eric Clapton, Keith Richards e Mitch Mitchell.

Lo show sarebbe dovuto andare in onda sulla BBC il Natale del '68, ma alla fine venne annullato. Rimase inedito fino al 1996, quando venne distribuito sottoforma dei film. Perché i Rolling Stones si erano tirati indietro? Non si sa con certezza. Alcuni sostengono che la causa fosse la mancanza di denaro, altri, decisamente più malevoli, ritengono che la band temesse di sfigurare al confronto con altri ospiti.