Storia di un’amicizia: Michael Jackson e Diana Ross

Negli anni, questo rapporto diede adito a numerosissimi pettegolezzi. Come quello che vuole che Michael Jackson, una volta compiuti 18 anni, innamorato di Diana Ross le abbia chiesto di sposarlo. La donna avrebbe rifiutato, adducendo come motivazione i numerosi anni d'età che la separavano da lui. Voci su una loro ipotetica relazione continuarono a circolare per molto tempo.

Difficile immaginare che una grande star come Diana avrebbe dedicato del tempo per insegnare ad un bambino a dipingere, per educarlo all’arte, ma lo ha fatto e l’ho amata per questo. La amo ancora. Io sono pazzo di lei. E’ stata mia madre, la mia amante e mia sorella, tutte insieme in una persona incredibile.

La relazione tra i due è difficile da definire, tra amore materno, romantico e amicizia. Ciò che è sicuro è che raramente si sviluppa un'affinità simile tra due individui. Questo legame emerse anche nel mondo della musica. Nel 1982, per esempio, Michael Jackson scrisse e produsse il singolo Muscles per Diana Ross. Inoltre in passato si è supposto che il pezzo di Michael Jackson Dirty Diana fosse deidcato all'amica. Tale ipotesi è stata però smentita dall'artista stesso.