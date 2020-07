L’impero di Jim Marshall che ha conquistato tutte le grandi rockstar

Tutto iniziò nel 1923 ad Acton, una zona a ovest di Londra dove Marshall nacque in una famiglia di artisti dediti al music-hall. Da bambino, passò gran parte del suo tempo in ospedale per via di una particolare forma di tubercolosi che l'aveva colpito duramente e, per questo stesso motivo, da ragazzo venne esentato dal prendere parte come soldato alla Seconda Guerra Mondiale che già stava devastando l'Europa e il mondo intero.

Durante quel periodo così nero, Jim decise di reinventarsi seguendo le orme dei genitori ed esibendosi come cantante e batterista in diversi locali della zona, che stavano soffrendo duramente la mancanza di artisti disponibili dato che gran parte dei civili erano impegnati a combattere al fronte.

Se la sera Marshall riusciva a guadagnare qualcosa esibendosi, di giorno il suo vero lavoro era quello di ingegnere elettrico. Proprio durante alcune dure giornate di lavoro, il futuro imprenditore riuscì a ritagliarsi un po' di tempo per mettere a punto il suo primissimo sistema di amplificazione da utilizzare con la propria batteria durante le sue frequenti esibizioni.

Siccome in periodo di guerra non c'era abbastanza benzina per poter utilizzare le macchine, Marshall raggiungeva spesso i luoghi in cui avrebbe dovuto esibirsi in bicicletta con un piccolo carrellino legato dietro, nel quale trasportava le diverse parti che componevano la sua batteria e, ovviamente, il suo personalissimo amplificatore.

Quando finalmente la guerra finì, Marshall decise di affiancare al suo ruolo come batterista anche quello di insegnante. Fra i suoi molti allievi figura anche il nome di Mitch Mitchell, il famoso batterista dell'iconico trio The Jimi Hendrix Experience.

Così, verso la fine degli anni 50, lavorando duramente sia come musicista che come maestro, Marshall riuscì a mettere da parte un bel gruzzoletto con il quale aprì un negozio di strumenti musicali (principalmente batterie e chitarre) nella capitale inglese. Il negozio attirò molti nomi di spicco della scena musicale britannica e internazionale (parliamo, per esempio, di Ritchie Blackmore, lo storico membro fondatore dei Deep Purple).

I più esigenti fra i suoi clienti – soprattutto i chitarristi – si dissero in cerca di un sistema di amplificazione che soddisfasse le loro esigenze ma che nessun produttore sembrava in grado di fornire, qualcosa di più potente dei classici alplificatori che si trovavano in commercio.

Ed ecco da dove nacque la grande intuizione di Marshall: vista la sua pregressa esperienza come ingegnere e le sue prove nell'assemblaggio di amplificatori, decise che non avrebbe avuto nulla da perdere se avesse provato ad esaudire i desideri dei suoi clienti.

Nacque, così, nel 1962, la Marshall Amplification. Dopo diversi tentativi, l'azienda iniziò a produrre il proprio primo modello di amplificatore, il Marshall JTM45, il cui suono venne soprannominato da Pete Townshend, chitarrista e membro fondatore dei The Who, "Marshall sound", per il suo carattere del tutto innovativo.