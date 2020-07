“Le nove vite di Ozzy Osbourne”: guarda il trailer del film, in uscita a settembre

Si intitola The Nine Lives of Ozzy Osbourne e arriverà in tv negli Stati Uniti il prossimo 7 settembre. Ecco il trailer del docufilm dedicato alla rockstar.

Quella di Ozzy Osbourne, a cui è appena stato diagnosticato il morbo di Parkinson, è sempre stata una vita turbolenta, la vita di un artista che ha saputo continuamente reinventarsi e ricominciare, anche dopo i periodi più difficili.

Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne, ovvero Le nove vite di Ozzy Osbourne racconterà, in un'ora e mezza, la storia di Osbourne "dall'infanzia vissuta nella povertà alla prigione, passando per il successo con i Black Sabbath e i lavori da solista".

Il documentario, già annunciato a gennaio, doveva essere presentato lo scorso marzo al South by Southwest di Austin, ma il festival è stato cancellato a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19. Sarà dunque trasmesso - per ora solo negli Stati Uniti sul canale A&E - il prossimo 7 settembre alle ore 21.

Nel film avremo modo di vedere sia materiale d'archivio, sia interviste a Ozzy stesso e alla sua famiglia, alla moglie Sharon, ai figli e a colleghi come Marilyn Manson, Rick Rubin, Rob Zombie, Post Malone, Ice-T e altri.

In questi giorni è stato pubblicato anche un nuovo trailer del documentario, nel quale si possono ascoltare alcuni estratti delle interviste, come quella a Jack Osbourne, il figlio: