Quando Pino Daniele salì sul palco insieme a Bob Marley

Pino aveva appena pubblicato il suo terzo album (poi diventato un cult) NERO A METÀ. Appena salito sul palco, Pino Daniele riuscì a trascinare con sé la folla con la sua indiscutibile voglia di fare e con il ritmo travolgente delle proprie canzoni. Così, gli spettatori accorsi per vedere Marley si ritrovarono a cantare assieme a Pino i suoi pezzi più famosi come I Say i' sto ccà e Je so' pazzo.

Per Pino fu un vero e proprio sogno diventato realtà nonché l'inizio di una più che florida carriera e del mito che tutti noi conosciamo. Il cantautore partenopeo sfruttò, inoltre, l'occasione per fare quattro chiacchiere con un grande della musica come Marley. Pare, infatti, che dopo il concerto milanese i due si incontrarono per scambiarsi le proprie idee e le proprie impressioni a caldo sullo show appena concluso e, tempo dopo, Daniele commentò così quegli attimi magici:

Bob era carismatico e molto curioso. Mi fece tante domande su dov'ero nato, su Napoli, sulla mia cultura. Gli parlai delle scale musicali arabe presenti nella melodia napoletana e la cose lo affascinò. Sorridente, gentile, emanava energia, sembrava venire da un altro mondo.

Insomma, fu un incontro decisamente riuscito fra due icone della musica che, per quanto distanti fra loro, si trovarono a condividere un pezzo della propria storia su quel palco milanese (esperienza ripetuta la sera successiva nel capoluogo piemontese).