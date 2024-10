5 classici dei Black Sabbath remixati

Per più di 50 anni, i Black Sabbath hanno cavalcato l'hard rock a suon di urlanti assoli di chitarra e la voce più che unica del loro frontman Ozzy Osburne. Sono stati determinanti nello sviluppo dell'heavy metal, nonchè un punto di riferimento ancora oggi per migliaia di musicisti. Non dimenticheremo mai Paranoid, brano talmente storico e di risonanza che è stato persino scelto per dire chiudere l'ultimo show e dire un glorioso addio ai fan lacrimosi.

Qui potrete trovare cinque remix delle migliori canzoni dei Black Sabbath, dateci un ascolto! Vi convinceranno?

1. Iron Man

2. War Pigs

3. Un altro remix di War Pig

4. Planet Caravan

5. L'unica e indimenticabile Paranoid