Quella mancata vittoria sanremese di Elio e le Storie Tese

Correva l'anno 1996 e la partecipazione a Sanremo di Elio e soci sollevò non poche polemiche. Ecco cosa accadde.

Forse non tutti sanno che il frontman degli Elio e le Storie Tese, il celebre gruppo musicale milanese, non si chiama davvero Elio bensì Stefano, per la precisione Stefano Belisari.

Elio (aka Stefano) ha per anni giocato sul mistero legato al suo nome tenendo nascosto quello vero e inventandone sempre di nuovi da rivelare in esclusiva ai giornalisti curiosi. Quando continuare a nascondere la propria identità era diventato di fatto impossibile, Elio ha dovuto rivelare il suo vero nome, continuando però a custodire molto gelosamente la propria vita privata e preservando anche la propria famiglia dalle tante pressioni che sarebbero potute derivare dallo stare sotto i riflettori (perfino il nome della moglie è per molti anni rimasto di dominio privato).

In ambito lavorativo, invece, Elio è decisamente un artista dalle mille risorse che non si fa mai sfuggire l'occasione di imparare qualcosa di nuovo: cantante, chitarrista, flautista, doppiatore, personaggio televisivo e attore (soprattutto di teatro), sembra avere sempre un asso nella manica da giocare in suo favore.

Riesce, inoltre, sempre a essere riconoscibile grazie al suo stile inconfondibile: ricordiamo tutti le sue mise improbabili corredate da baffi finti sfoggiate dall'artista sul palco di X Factor quando partecipava al contest canoro come giudice.