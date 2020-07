Quando Janis Joplin ci provò con Bruce Springsteen

Forse, però, non tutti conoscono la fugace intesa che ci fu fra Janis Joplin e il Boss: era il 1969, solo qualche giorno dopo l'iconica performance della Joplin sul palco di Woodstock. Si dice che Janis non fosse del tutto soddisfatta della sua resa durante quello show che, pure, sarebbe passato alla storia.

Così, un po' giù di morale, la Joplin si diresse ad Asbury Park, una città circa 80 chilometri a sud di New York, per due show consecutivi che si sarebbero tenuti alla Convention Hall (il palazzo dei congressi locale) con la sua nuova band, la Kozmic Blues Band, per promuovere il loro nuovissimo album, I GOT DEM 'OL KOZMIC BLUES AGAIN, MAMA! (1969).