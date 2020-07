Cantante, danzatrice, cantastorie: i mille volti di Kate Bush

Una volta, ringraziando la sua musa, John Lydon dei Sex Pistols disse che “Kate Bush e il pianoforte a coda sono come John Wayne e la sella". E non aveva torto.

Nelle campagne del Kent, in casa Bush, la musica regna sovrana. Il padre di Kate ama suonare il piano, mentre la madre Hannah, di origini irlandesi, si diletta spesso con l'arpa. E poi ci sono Jay Bush, chitarrista, e Paddy, il fratello maggiore, specializzato nella costruzione di strumenti medievali, oltre che violinista.

La storia di Catherine "Kate" Bush comincia il 30 luglio 1958 tra il verde dell'Inghilterra, le fiabe raccontate dalla madre e un organo in fienile. Kate scopre ben presto di poter raggiungere, cantando, note non facilmente raggiungibili. E di provarne una gran soddisfazione. Così, in casa, allestisce una piccola sala prove, prima di dedicarsi anche ad altre passioni, quali la danza e il mimo.

Segue gli insegnamenti di Lindsay Kemp, già maestro di David Bowie e autore della messa in scena di THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS FROM MARS. Da cantante alle prime armi, Kate diventa anche danzatrice e coreografa.

A lanciarla nel mondo dello spettacolo ci pensa invece David Gilmour. Il chitarrista dei Pink Floyd si presenta una sera a casa della famiglia di Kate e, dopo averla sentita cantare, capisce all'istante, a quanto si racconta, di dover fare qualcosa per lei. Le produce così alcuni brani e la mette in contatto con Terry Slater, il responsabile della Emi.