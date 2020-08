LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN: quando i Poison vennero accusati di plagio

Nel 1986 usciva LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN, primo album dei Poison e uno dei capostipiti dell'hair metal. Tuttavia, venne accusato di plagio. Qual è il brano "colpevole"?

Il 2 agosto 1986 uscì il primo album dei Poison, LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN. La band, che si era formata in Pennsylvania tre anni prima con il nome di Paris, al momento dell'incisione del disco contava Bret Michaels alla voce, C.C. De Ville alla chitarra, Bobby Dall al basso e Rikki Rockett alla batteria. Anche se l'inizio non fu dei più brillanti, l'album con il tempo scalò le classifiche, andando a raggiungere la terza posizione della Billboard 200. Il successo si dovette anche a una continua rotazione su MTV e il disco arrivò a vendere 4 milioni di copie in tutto il mondo.

Inoltre, questo album ricopre un posto rilevante nella storia del rock, in quanto è considerato uno dei capostipiti dell'hair metal. Anche chiamato glam metal, il genere consiste nell'estremizzazione del pop metal ed è caratterizzato da un sound commerciale e melodico, ma anche dall'abbigliamento e dalle pettinature sgargianti degli artisti, spesso ispirati dal glam rock. La copertina di LOOK WHAT THE CAT DRAGGED IN ne è una prova.