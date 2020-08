Gino Paoli e quel proiettile nel cuore

Le travagliate storie d'amore, il grande successo e il concomitante principio di alcolismo: la vita di Gino Paoli è stata piena di alti e bassi. Nel momento più buio, il cuore del cantautore ha rischiato di fermarsi per via di un proiettile.

L'amore per la musica è sempre stato una costante nella vita del cantautore genovese. Nato a Monfalcone (in Friuli-Venezia Giulia) nel 1934, quando è ancora piccolissimo si trasferisce con la famiglia nel quartiere genovese di Pegli dove trascorre gran parte della sua giovinezza rimanendo molto legato a quel luogo speciale che sente come casa propria.

Gino Paoli si approccia alla musica da giovanissimo spronato anche dalla grande passione della madre per il pianoforte. Prestissimo, entra anche a far parte di quella speciale corrente artistica e culturale che è stata la scuola genovese, affiancato da altri grandi del cantautorato italiano come De André e Luigi Tenco.

Dopo un primo 45 giri di scarso successo commerciale pubblicato nel 1959, Paoli incise quello che, nel tempo, sarebbe diventato un suo cavallo di battaglia, La gatta, un pezzo autobiografico che, nonostante inizialmente non avesse riscosso grande successo, iniziò lentamente a scalare le classifiche e ad attirare i complimenti di molti grandi artisti del panorama italiano dell'epoca.