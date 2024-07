DEEP PURPLE: “Siamo ancora dei ragazzini”

Il batterista dei Deep Purple, Ian Paice, ha detto che si sentono ancora come "un gruppo di ragazzini" quando fanno musica insieme

E, anche se sembra che i "ragazzi" della band stiano perdendo colpi, Paice ha detto che il suo amore per la musica è più forte che mai. "È difficile accettare che questa cosa che ti ha aiutato a crescere non ci sarà più." e prosegue "Riascoltare tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, ci fa capire che dentro siamo ancora un gruppo di ragazzini. Non abbiamo perso il nostro amore per fare musica."