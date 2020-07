Prog Italia presenta “Speciale Genesis”, in edicola dal 6 agosto!

Arriverà il 6 agosto in edicola e sul nostro store uno speciale tutto dedicato ai Genesis , a cura della rivista di casa Sprea «Prog Italia». Ecco un breve video per scoprirne i contenuti...

«Prog Italia», bimestrale edito da Sprea Editori e diretto da Guido Bellachioma, in edicola da giugno 2015, è il punto di riferimento degli appassionati di rock progressivo e dintorni, non solo in Italia.

Visto il rinnovato interesse intorno ai Genesis, dovuto anche alla reunion, pur se il tour è stato spostato da novembre 2020 ad aprile 2021 (scopri qui tutte le date), il 6 agosto uscirà uno Speciale Genesis. La rivista, 106 pagine a colori a 9.90€, esplorerà in profondità le storie del più amato gruppo di rock progressivo in Italia, dagli anni 70 a oggi…

Curiosi di scoprirne i contenuti? Li trovate tutti in questo video, a cura di Claudio Lodi. Il commento sonoro del video è Firth of Fifth da PLAY ME MY SONG (2014) di Gazzara Plays Genesis, un progetto del pianista Francesco Gazzara.