Ma la grande svolta nel suo impegno animalista inizia nel 2009, quando fonda l'organizzazione no profit Save Me Trust. Essa si occupa prevalentemente della difesa della fauna selvatica, nello specifico di volpi, tassi e ricci. May ha deciso di fondare Save Me in risposta alla proposta elettorale del conservatore David Cameron, che voleva revocare l'Hunting Act. Si tratta della legge inglese che proibisce la caccia di animali selvatici con i cani. La rimozione di tale divieto avrebbe messo in pericolo la fauna del Regno Unito, in particolar modo le volpi.

Nel 2012, la sua no profit si è poi unita alla campagna Team Badger (letteralmente "team del tasso"), che si proponeva di proteggere questi animali dallo sterminio che il governo inglese voleva mettere in atto. Infatti, per contrastare la tubercolosi bovina che stava dilagando nel Regno Unito, una delle misure proposte era proprio la soppressione dei tassi, che alcuni giudicavano colpevoli di veicolare la malattia. Brian May ha invece dichiarato:

Penso che la razza umana abbia un pessimo modo di rapportarsi con il resto delle creature di questo pianeta. Ad esempio non si dà alcun valore al tasso, che è un essere meraviglioso.

Inoltre, il chitarrista dei Queen ha trasformato la sua proprietà nel Surrey in un rifugio per animali selvatici. Innumerevoli specie vengono accolte qui, per essere riabilitate e poi reinserite in natura. Oltre ai già citati tassi, ricci e volpi, si contano anche alcuni allocchi.