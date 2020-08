La vita di Bruce Dickinson oltre agli Iron Maiden

Pilota, schermidore, sopravvissuto al cancro, scrittore. Bruce Dickinson non è solamente il frontman di uno dei più grandi gruppi heavy metal al mondo. È molto di più.

Torniamo indietro nel tempo, ma restiamo in Italia, a Bologna. È il 26 ottobre 1981, e il mondo fa il suo primo incontro con Bruce Dickinson, nuovo cantante degli Iron Maiden.

Con la band heavy metal di THE NUMBER OF THE BEAST, Bruce rimane fino al 1992, anno in cui esce FEAR OF THE DARK. Seguono i dischi solisti e il ritorno nella band, con BRAVE NEW WORLD (2000).

Eppure, la musica non è mai stata l’unica passione di Dickinson, né l’abilità vocale - un’abilità, a quanto si racconta, scoperta per caso, aiutando un amico a cantare Let it Be dei Beatles - l’unico talento.

Tra i libri...

Figlio di una commessa di un negozio di scarpe e di un meccanico dell’esercito, Bruce Dickinson studia, prende il massimo dei voti al liceo e si laurea in Storia presso la Queen Mary University di Londra. La stessa università che darà poi al cantante una laurea honoris causa in musica, il 19 luglio 2011.