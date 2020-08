5 delle tante teorie complottiste del rock

2. Jim Morrison e quella maledetta vasca da bagno

Si sa, quando un artista giovane e affermato perde tragicamente la vita, le teorie complottiste attorno alla sua scomparsa si sprecano. È il caso di Jim Morrison, lo storico leader dei Doors che venne trovato morto nella vasca da bagno del suo appartamento parigino dalla fidanzata Pamela Courson.

In questo caso a essere messa in discussione non è la causa della morte (nonostante non ci sia mai stata un'autopsia la versione più accreditata è di morte per overdose), bensì il luogo nel quale Morrison si trovava in quell'attimo fatale.

Molti, in effetti, sono convinti che Morrison sia spirato mentre si trovava sì in una vasca da bagno ma non in quella di casa sua, bensì in quella del Rock 'n Roll Circus, storico locale parigino che Morrison era solito frequentare. Così, quando il suo corpo venne ritrovato dai proprietari, fu subito trasportato in segreto all'appartamento dell'artista per evitare sospetti e danni alla reputazione del locale.