La storia dell’ultimo album inciso da John Lennon

Il 6 agosto 1980, John Lennon e Yōko Ono iniziarono a registrare DOUBLE FANTASY. Tre settimane dopo la pubblicazione dell'album, John Lennon venne assassinato.

Quando uscì DOUBLE FANTASY, accreditato al duo Lennon-Ono, l'attesa dei fan era enorme. Infatti, erano ben 5 anni che John Lennon si era ritirato dalle scene, e non pubblicava opere. Il suo ultimo album risaliva al 1975: si tratta di ROCK N' ROLL, un'operazione di recupero di grandi successi degli anni Cinquanta con i quali l'ex-Beatle aveva iniziato la sua carriera.

Subito dopo però, Lennon si era chiuso nella vita privata per dedicarsi alla famiglia. Alla moglie Yōko Ono, dalla quale aveva vissuto per diciotto mesi separato (il cosiddetto "lost weekend", il week end perduto), trasferendosi in California. Ma, soprattutto, trascorrendo del tempo con il neonato figlio Sean. Durante tutto questo tempo aveva rinunciato a pubblicare dischi.

Così, le aspettative riposte in DOUBLE FANTASY erano enormi. John Lennon era tornato, e lo fece accompagnato da Yōko. Il 6 agosto 1980 i due iniziarono a incidere l'opera, una sorta di dialogo sentimentale in cui a ogni brano di Lennon ne seguiva in risposta uno della moglie. Non a caso il sottotitolo dell'album è A Heart Play. DOUBLE FANTASY nacque dalla relazione di Lennon e Ono, dalla loro intesa personale e musicale. E, soprattutto, dalla decisione di pubblicare insieme le loro canzoni, in un unico disco, dividendosi equamente lo spazio.

Inoltre, durante le sessioni di incisione, i due registrarono una grande quantità di pezzi, alcuni dei quali andarono a finire nell'album postumo MILK AND HONEY.