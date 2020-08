Qual è l’album dei Metallica preferito da James Hetfield?

Ecco come ha risposto il cofondatore e frontman dei Metallica ai giornalisti che gli hanno chiesto di rivelare il suo album preferito della band.

Durante un'intervista rilasciata alla rivista statunitense «Newsweek», James Hetfield ha deciso di svelare il titolo del suo album preferito in assoluto della discografia dei Metallica.

Si tratta del secondo album in studio, un lavoro pubblicato nel luglio del 1984 e, a detta di Hetfield, il primo disco che l'ha fatto davvero sentire parte della band per via del grande lavoro di squadra che ha richiesto.

Se avete già indovinato di che disco si tratta siete di certo dei grandi appassionati della band statunitense, altrimenti niente paura, il titolo ve lo sveliamo noi.

Parliamo di RIDE THE LIGHTNING, il primo album per il quale la band ha potuto partecipare – con grandissima soddisfazione – non solo alla registrazione dei vari pezzi contenuti nel disco, ma anche al missaggio degli stessi, facendosi carico di aspetti strettamente tecnici legati al tipo di suono ricercato dai Metallica stessi per ogni pezzo. Ecco, qui sotto, l'album in versione remastered.