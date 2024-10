Vi ricordate del matrimonio fra PAUL McCARTNEY e Linda?

Il matrimonio fu deciso un po' all'ultimo, l'ufficio stesso fu prenotato soltanto il giorno prima e l'anello di fidanzamento? Un anello da 12 sterline, acquistato per un colpo di fortuna, pochi istanti prima che il negozio chiudesse. Alla cerimonia non partecipò nessuno dei Beatles, anche se George Harrison e Patti si unirono al pranzo di nozze.

"Eravamo pazzi. Litigammo alla follia la sera prima di sposarci e per poco non annullammo tutto. Eravamo molto instabili d'umore, molto strani rispetto all'immagine che continuano a dare di noi: 'Venticinque anni di matrimonio felice! Non sono fortunati per essere gente dello spettacolo?'. Sì, lo siamo. L'immagine è quella di noi due che navighiamo in una piccola barca a remi cercando di evitare le rapide, ma noi eravamo proprio in mezzo alle rapide, e perciò è ancor più miracoloso che ce l'abbiamo fatta." ha ricordato Paul.