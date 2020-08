Guarda la versione live di “Time”, registrata per il film di Roger Waters

Roger Waters ha pubblicato un nuovo estratto dal film concerto Us+Them, diretto dall'ex Pink Floyd insieme al regista Sean Evans. Guarda il video:

Presentato in anteprima alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia e proiettato nelle sale cinematografiche italiane il 7, 8 e 9 ottobre 2019, il film concerto di Roger Waters Us+Them è già disponibile per il noleggio e la visione sulle principali piattaforme streaming e dal 2 ottobre lo sarà anche in Bluray, DVD, CD e Vinile.

Diretto da Sean Evans e girato ad Amsterdam e nel Regno Unito durante il tour che Roger Waters ha portato in giro per il mondo tra il 2017 e il 2018 (156 spettacoli e 2,3 milioni di persone), il film è una vera e propria esperienza multisensoriale (trovate tutti i dettagli in questo articolo).

Parlando del film, Waters ha detto:

"Us+Them" è una chiamata all'azione. L'homo sapiens si trova a un bivio: possiamo unire il nostro amore, sviluppare la nostra capacità di empatia con gli altri e agire collettivamente per il bene del nostro pianeta, oppure possiamo rimanere comodi e tranquilli e continuare, come lemming [roditori, n.d.r.] ciechi, la nostra attuale marcia omnicida verso l'estinzione.

Se non avete ancora visto il lungometraggio, ve ne offre un assaggio l'ex musicista dei Pink Floyd. Roger Waters ha infatti pubblicato ieri sul suo canale YouTube un estratto dal film: si tratta della versione live di Time, celebre brano da THE DARK SIDE OF THE MOON.