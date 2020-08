Quella canzone degli AC/DC che portò al divorzio di Bon Scott

Fu però un brano già presente nella versione australiana e sicuramente meno conosciuto a far infuriare la moglie di Bon Scott. Pare che Irene fosse delusa che il marito non le avesse mai scritto una canzone in passato, così gli chiese di rimediare in occasione dell'album di debutto degli AC/DC. Bon Scott la accontentò, a modo suo. Era ubriaco quando scrisse il testo di quella che sarebbe diventato She's Got Balls (ovvero "lei ha le palle").

Così, la poco delicata She's Got Balls venne inserita nell'album HIGH VOLTAGE. Si tratta di una canzone in pieno stile Bon Scott, in linea con la sua irriverenza:

She's got style that woman

Makes me smile that woman

She's got spunk that woman

Funk that woman

She's got speed my babe

Got what I need my babe

She's got the ability

To make a man outta me

But most important of all

Let me tell you

My lady's got balls

She's got balls

She's got balls

She's got balls