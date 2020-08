Jeff Porcaro: il batterista che si sente ma non si vede

È stato il batterista più apprezzato dei suoi anni, eppure Jeff Porcaro ha lavorato a molti più brani di quanti non si pensi. Eccone alcuni.

Durante la sua florida carriera come batterista, lo statunitense Jeff Porcaro si è guadagnato parte della sua fama per via della sua lunga militanza nei Toto. Della rock band americana, il batterista fece parte per circa sedici anni, fino all'improvvisa morte avvenuta il 5 agosto del 1992, a soli trentotto anni, per via di un attacco di cuore e diverse complicanze legate all'arteriosclerosi che il musicista aveva sviluppato come effetto indesiderato del suo consumo di cocaina.

In realtà, però, Porcaro può vantare tantissime altre collaborazioni con molti dei più grandi artisti dell'epoca, per i quali lavorò come turnista comparendo nei credits di centinaia di album.

La sua partecipazione ad album registrati al di fuori della band della quale fu membro fisso - i Toto, appunto – è immediatamente riconoscibile a un orecchio allenato. Chi, invece, non conosce a fondo le incredibili capacità di Porcaro potrebbe fare molta più fatica a riconoscere il suo stile in un album che non sia dei Toto.

Per questo motivo, il grande pubblico ha spesso attribuito a Porcaro la partecipazione a meno album rispetto a quelli ai quali effettivamente ha collaborato. La critica e i fan più accaniti, però, non hanno mai dimenticato lo stile inconfondibile di Porcaro che è spesso stato visto come il batterista (turnista) più apprezzato del periodo che va dalla metà degli anni 70 all'inizio dei 90. Ecco come si esprime il famoso database musicale online «AllMusic» a riguardo: