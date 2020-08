Deep Purple: ascolta l’anteprima del nuovo album WHOOSH!

A meno di una settimana dalla pubblicazione, i Deep Purple hanno riassunto in un video di nove minuti le 13 canzoni inserite nel nuovo album WHOOSH!

"Whoosh" è una parola onomatopeica, che se vista attraverso un’estremità del radiotelescopio, descrive la natura transitoria dell’umanità sulla terra; e dall’altra parte, da una prospettiva più ravvicinata, illustra la carriera dei Deep Purple.

Per ascoltare WHOOSH!, il nuovo album dei Deep Purple prodotto dall'ormai fedele collaboratore Bob Ezrin, un album che "oltrepasserà i confini del tempo", dobbiamo aspettare ancora qualche giorno.

L'album uscirà infatti venerdì 7 agosto, su CD edizione limitata + DVD Mediabook, 2LP + DVD, Boxset in edizione limitata e in digitale (qua per tutti i dettagli e per ascoltare il singolo Nothing at All).

Nel frattempo, però, possiamo farci un'idea di come sarà il nuovo lavoro di Ian Gillan, Ian Paice, Steve Morse, Roger Glover e Don Airey ascoltando il video appena rilasciato dalla band: la formazione britannica ha infatti pubblicato sul suo canale YouTube una preview di nove minuti e mezzo.

Ecco qua di seguito tutte le tredici tracce del disco, condensate in un unico video: