5 curiosità da scoprire sul Black Album dei Metallica

Sapevi che Nothing Else Matters non sarebbe dovuta finire in METALLICA, quinto album in studio dell'omonima band? Ecco qualche curiosità relativa alla produzione del celebre disco:

Il 12 agosto 1991 usciva il quinto album dei Metallica, il cosiddetto Black Album. Si trattò di un enorme punto di svolta per la band, che abbandonò le sonorità tendenti al thrash dei dischi precedenti (operazione non particolarmente gradita ad alcuni fan di vecchia data) per avvicinarsi a sonorità più orecchiabili. In ogni caso, METALLICA consacrò definitivamente il gruppo al successo, inserendo i suoi membri nel novero dei più grandi artisti del periodo.

La produzione del disco fu costellata di eventi particolari: eccone cinque che forse non tutti conoscono.

1. Black Album: perché viene chiamato così?

La risposta alla domanda è piuttosto ovvia: per via della copertina completamente nera. Ma perché i Metallica scelsero questa cover? Non in molti sanno la storia. La decisione venne presa da Lars Ulrich, che voleva distinguersi dal canone delle copertine appariscenti che all'epoca andavano per la maggiore. Una cover completamente nera, inoltre, suggeriva lo stile scarno ed essenziale dell'album e dei pezzi in esso contenuti, molto diversi dalle sonorità thrash prodotte in precedenza.

Sullo sfondo nero spiccano solo, in grigio, il nome della band e un serpente. L'animale, in particolare, è il serpente a sonagli presente sulla bandiera di Gadsden, una delle più antiche degli Stati Uniti, simbolo di patriottismo e libertà. La bandiera originale, su sfondo giallo, è accompagnata dalla frase "Don't tread on me" ("non calpestarmi"), che, guarda caso, dà il titolo a uno dei brani contenuti nel disco.