TERRA IN BOCCA: l’album dei Giganti che parla della mafia

La lotta del giovane ragazzo contro il potere di Cosa Nostra è un disastro annunciato. Non ne fanno mistero i Giganti, che aprono i brani sopracitati con le parole:

Lungo e disteso t’hanno trovato

Con quattro colpi piantati nel petto

A tradimento t’hanno sparato

Senza neanche darti il sospetto Ora tu giaci senza le scarpe

Dentro a un cespuglio di biancospino

Mentre sul mare vanno le barche

Che ti ricordano fin da bambino

Ma non finisce qui. Perché quei quattro ragazzi con le loro voci fanno un crudo ritratto della realtà che tutti i giorni in molti si trovano a vivere nell'isola. Un ritratto che non risparmia nulla, neppure le scene più tragiche. E che anticipa quella che sarà la seconda guerra di mafia:

I patriarchi di due famiglie

Come se fossero due nazioni

Scendono in campo in mille battaglie

Sono nemici da generazioni Lunedì….Sparatoria nel mercato del pesce

Martedì…Col tritolo fan saltare una casa

Mercoledì…In campagna hanno ucciso un pastore

Giovedì…Han gettato l’autobotte dal molo

Venerdì…Han trovato una cisterna inquinata

Poi di sabato…Tutto il paese è rimasto senz’acqua

Ma di domenica, ma di domenica

Tutti alla piazza, a festeggiare il santo del giorno

Tutti salutano, tutto è normale

Pubblicare questo album fu un enorme atto di coraggio, degno di un gruppo di Giganti. Significò rompere il silenzio che da tempo circondava la realtà siciliana, in un contesto in cui "non è successo niente di normale".

Tuttavia, il gruppo dovette scontrarsi con l'azione della censura. Era il 1971, anno in cui in TV la parola "mafia" non poteva neppure essere pronunciata. Così, l'album venne trasmesso alla radio una sola volta, per poi sparire per anni. Un'operazione di boicottaggio che, purtroppo, ebbe successo. Non si trattava certo della prima volta che i Giganti venivano colpiti dalla censura: era successo anche con il singolo Io e il presidente, censurato dalla RAI.

Tuttavia, questa volta fu diverso: poco a poco, infatti, il gruppo finì nell'ombra, nonostante dei tentativi di salvarlo con alcuni cambi di formazione. Solo negli anni Novanta i membri originali dei Giganti si ritrovarono al Teatro Lirico di Milano per una reunion. In questa occasione, per la prima volta si esibirono live con TERRA IN BOCCA. Non era troppo tardi: questo concept album, ancora oggi, ha moltissimo da dire.