Hughie Thomasson: la voce più famosa degli Outlaws

Conoscete la storia degli sfortunati esordi degli Outlaws? E quella di Hughie Thomasson, chitarra e poi voce della band?

Hugh Edward Thomasson Jr. – meglio conosciuto come Hughie Thomasson – è stato un chitarrista statunitense noto soprattutto fra gli anni 70 e 80, quando ha iniziato a guadagnare consensi con i suoi Outlaws, dei quali fu anche membro fondatore.

Di certo i più appassionati di country rock fra i nostri lettori ricorderanno questo gruppo formatosi nel sud degli States, più precisamente a Tampa, in Florida, nel 1967.

Gli inizi della band non furono del tutto felici: dopo molti e sofferti cambi di formazione, finalmente, nel 1968, l'allora manager del gruppo Paul Deutekom intraprese insieme alla band la traversata della costa atlantica degli Stati Uniti per arrivare agli Epic Studios di New York City. Qui, il gruppo incise il proprio primo album che, però, non venne mai pubblicato per via di un litigio piuttosto importante e diverse incomprensioni fra i membri della band e il sopracitato manager.

Così, gli Outlaws rimasero con un pugno di mosche e, una volta tornati in Florida, cercarono nuove occasioni commerciali per poter proporre la propria musica al grande pubblico. Trovarono una porta aperta ai Criteria Studios di Miami dove incontrarono anche il produttore di successo Phil Gernhard, che li aiutò a incidere un "secondo primo album".

Poco dopo la fine delle registrazioni, però, per motivi non noti, Gernhard scomparve nel nulla tagliando i ponti con la band, che fu nuovamente lasciata in balia del destino e senza la soddisfazione di vedere il frutto dei propri sforzi esposto sugli scaffali di tutti i negozi di dischi.

Così, per diversi anni, la band subì continui cambi di personale e si trovò in un limbo dal quale fece fatica a uscire. Anche la direzione stilistica del gruppo, infatti, era ancora poco chiara.

Poi, all'inizio degli anni 70, si ebbe una chiara svolta country-rock dovuta anche all'allora membro della band Dave Graham che instradò i ragazzi verso questo genere, dato che lui stesso era un grande fan del sound dei californiani Poco, pionieri del country-rock.