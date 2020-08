Che cosa fanno oggi gli interpreti di “Jesus Christ Superstar”?

Yvonne Elliman - Maria Maddalena

Yvonne Elliman, oltre ad essere nota come attrice e in particolar modo per il suo ruolo di Maria Maddalena, ha avuto anche una brillante carriera musicale. Infatti ha collaborato con Eric Clapton, conosciuto negli studi di Miami mentre Clapton registrava il celebre 461 OCEAN BOULEVARD.

Inoltre, la Elliman partecipò alla colonna sonora del celebre film La febbre del sabato sera, cimentandosi nel brano If I Can't Have You, scritto dai Bee Gees.

Successivamente si è ritirata dalle scene per dedicarsi alla sua famiglia ma recentemente, nei primi anni duemila, è tornata a pubblicare un nuovo album.