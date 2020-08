L’ultimo grande mistero di Robert Johnson

Viene considerato uno dei capostipiti del Delta Blues, un genere del blues nato nella zona del Mississippi. Ha ispirato grandi artisti come i Rolling Stones, Eric Clapton, Bob Dylan e Jimi Hendrix. La sua abilità nel suonare la chitarra ha pochi eguali. Eppure, Robert Johnson ha lasciato in eredità ai posteri solo 29 tracce.

In effetti, un alone di mistero circonda tutta la vita del celebre bluesman. Della sua biografia si sa poco, e il vuoto lasciato dai dati è stato colmato da una grande quantità di miti e leggende. Così, Johnson è diventato il musicista che in cambio del suo talento ha fatto un patto con il diavolo, gli ha venduto la sua anima. Ma il più grande mistero riguarda la sua morte.

I got to keep movin', blues falling down like hail. And the day keeps on worryin' me... there's a hell hound on my trail.

Devo correre, il blues cade come grandine. E il giorno continua a tormentarmi... c'è un segugio infernale sulle mie tracce.