Qual è l’album migliore di David Crosby?

Insomma, il successo di certo non fu un elemento mancante nell’alchimia che univa i quattro musicisti. Eppure, nella primavera del 1971, dopo aver pubblicato il loro primo live album - 4 WAY STREET - Crosby, Stills, Nash e Young decisero di mettere in pausa il progetto che avevano portato avanti insieme fino a quel momento per concentrarsi maggiormente sul loro lavoro come solisti.

In effetti, già da qualche tempo, Crosby stava lavorando al primo album come solista, che venne pubblicato poco prima della decisione del gruppo di sciogliersi momentaneamente.

Il disco, che prese il titolo di IF I COULD ONLY REMEMBER MY NAME, vide la collaborazione dei colleghi di avventura Nash e Young, della cantautrice canadese Joni Mitchell, dei californiani Jefferson Airplane - allora sulla cresta dell’onda -, del famosissimo Carlos Santana e soci e, per finire, i Grateful Dead che, già da qualche anno, avevano iniziato a far parlare di sé.

Le recensioni positive su IF I COULD ONLY REMEMBER MY NAME arrivarono tardi, ma prepotentemente. Nel 2010, «L'Osservatore Romano», il famoso quotidiano edito a Città del Vaticano, citò l'album al secondo posto della propria classifica sui dieci migliori album pop di tutti i tempi.

Se viene ritenuto di diritto fra i migliori album pop mai messi in commercio, allora vale davvero la pena ascoltarlo a fondo. Ecco, qui sotto, l'album completo dei suoi nove brani. Buon ascolto.