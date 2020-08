LIKE A PRAYER: Madonna tra successo e sacrilegio

L'artista stessa lo ha definito come una sorta di album di formazione, di riscoperta di sé. Madonna racconta ciò che prova, e lo fa senza addolcire nulla. Sceglie di dedicare l'album a sua madre, in quanto lo descrive come una raccolta di canzoni: "su mia madre, mio padre e legami con la mia famiglia". Certificato quattro volte disco di platino, LIKE A PRAYER vendette 15 milioni di copie.

Eppure, fu anche duramente criticato. Perché? A turbare alcuni ascoltatori fu l'omonimo brano di apertura del disco, Like a Prayer. Il debutto della canzone era avvenuto in modo particolare: Madonna, divenuta testimonial per la Pepsi, era apparsa in uno spot intitolato "Make a Wish", che la ritraeva mentre osservava se stessa, da bambina, mentre danzava.

Ma questo spot era molto diverso dal videoclip della canzone, che sarebbe uscito pochi giorni dopo. Fu proprio il video realizzato dall'artista a sconvolgere: esso infatti mostra una serie di simboli religiosi fuori contesto. Una chiesa che diventa teatro di un crimine, stigmate che compaiono sulle mani di Madonna, la cantante che balla davanti a croci in fiamme. Nessuna traccia della bambina danzante. Inoltre, nel testo, a termini tipici della liturgia venivano affiancate allusioni sessuali.

Il video uscì, e fu uno scandalo. Diverse associazioni religiose condannarono la performance, incluso il Vaticano. Persino il compositore Patrick Leonard, che aveva affiancato Madonna nella stesura, si disse turbato dal testo della canzone.

In realtà Madonna riuscì in due imprese: da una parte, dimostrò che la sua musica per lei contava molto più del denaro. Infatti, dopo l'episodio la Pepsi pose fine alla collaborazione. Dall'altro, riuscì, ancora una volta, a superarsi e a continuare a stupire il suo pubblico. Non a caso, nel 2006 Like a Prayer ha vinto un sondaggio di MTV Italia come "video più rivoluzionario della storia".