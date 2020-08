Il romanticismo prog della Locanda delle Fate

Parliamo di FORSE LE LUCCIOLE NON SI AMANO PIÙ, album accolto dalla critica come un grande esempio di cura in ambito progressive ma, purtroppo, poco apprezzato dal grande pubblico. Forse per via della sottigliezza delle sue sperimentazioni, la band non si portò in cima alle classifiche dell'epoca.

Non mancò, tuttavia, un ristretto ma appassionato gruppo di estimatori che seguì da vicino le vicende della band.

Dopo qualche anno dalla pubblicazione dell'album, il gruppo si sciolse – più precisamente nel 1980 – lasciando come proprio primo e ultimo album FORSE LE LUCCIOLE NON SI AMANO PIÙ.

Non fu di certo la fine della carriera della band, dato che poco meno di vent'anni dopo, nel 1999, la Locanda delle Fate si riunì nuovamente, per proseguire nelle proprie sperimentazioni.

L'atmosfera ricreata in FORSE LE LUCCIOLE NON SI AMANO PIÙ è intuibile già dal titolo dell'album, nonché dal nome scelto per la band: sognante, romantica, come se l'ascoltatore si trovasse in un posto magico.

Se all'epoca non riscosse il grande successo che si sarebbe meritato, questo primo lavoro della band venne, col tempo, rivalutato sempre più e riscoperto negli anni 90, quando non solo giunse all'attenzione di un pubblico più vasto (complice anche la nuova pubblicazione su un supporto più moderno, il CD), ma venne giudicato perfino una pietra miliare del rock progressivo italiano.

Tutto ciò non fece altro che aumentare l'interesse degli ascoltatori nei confronti della band astigiana che, dal canto suo, è rimasta attiva fino al 2017.