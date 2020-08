Lutto nella musica: è morto Pete Way, bassista e cofondatore degli UFO

Pete Way suonò con gli UFO, band britannica nota per il grande impatto sulla scena progressive dei primi anni Settanta e heavy metal degli anni Ottanta e soprattutto sulla NWOBHM (New Wave Of British Heavy Metal), dal 1969 al 1982, dal 1988 al 1989 e dal 1992 al 2008.

Fondò anche altri progetti, come i Fastway insieme all'ex Motörhead "Fast" Eddie Clarke e al batterista degli Humble Pie Jerry Shirley. Partecipò come turnista alla band di Ozzy Osbourne, amico di vecchia data, nel 1982/83. Fondò, negli stessi anni, anche i Waysted.

Ma la sua carriera non finisce qua. L'orecchio acuto di Pete lo ha visto anche come produttore di popolari gruppi hard rock come i Twisted Sister e i Cockney Rejects. Way aveva da poco terminato un album solista, WALKING ON THE EDGE, aveva fatto pubblicare una biografia, nel 2017, e un album AMPHETAMINE, attualmente in uscita su Cargo Records.

Molti sono gli artisti che hanno omaggiato Way. Tra tutti, l'ex compagno e amico degli UFO Michael Schenker, con cui il musicista aveva anche collaborato per il progetto The Plot: