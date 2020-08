Quando Elvis fece il giro del mondo grazie al satellite

In realtà il re del rock era fermo a Honolulu, ma il progresso tecnologico gli consentì di raggiungere moltissimi dei suoi fan sparsi per il mondo. Ecco la storia di un grandioso concerto-evento.

Era il 14 gennaio del 1973 quando il re del rock entrò nelle case di milioni di fan dall'Australia all'Europa passando per l'Asia. Fu un concerto spettacolare e un evento del tutto innovativo quello che si tenne all'Honolulu International Center di Honolulu, la capitale delle Hawaii.

Ma cosa portò alla decisione di rendere una star già famosa in ogni angolo del globo ancora più conosciuta?

Pare che l'idea originale fosse stata dell'allora manager di Presley, Colonel Thomas Parker che, ispirato da una visita in Cina del presidente Nixon, nell'estate del 1972 annunciò che ci sarebbe stato un grande evento mondiale con protagonista proprio Elvis. Il live sarebbe stato mandato in onda via satellite e si sarebbe tenuto in un paradiso tropicale.

Insomma, sembrava che i dettagli fossero già tutti sistemati e, effettivamente, il concerto-evento avrebbe dovuto tenersi fra l'ottobre e il novembre di quell'anno. Venne tuttavia posticipato poiché si temeva che un evento di simile portata avesse potuto distogliere l'attenzione dei fan dal documentario musicale Elvis On Tour che sarebbe stato pubblicato proprio in quel periodo.

Anche la motivazione che spinse il manager della star a proporre un evento simile è piuttosto interessante: durante l'annuncio ufficiale ai fan e alla stampa, Parker disse che aveva pensato a un concerto mandato in onda per via satellitare cosicché tutti i fan di Elvis potessero avere la possibilità di vedere il proprio idolo in azione anche a svariate migliaia di chilometri di distanza. In effetti, aggiunse Parker, non era di certo possibile prevedere delle date live in tutte le maggiori città del mondo.

In realtà, pare che le offerte da molte grandi città non mancassero affatto a Elvis e nemmeno i mezzi per poter portare a termine concerti in ogni angolo del globo. Eppure, Parker rifiutò moltissime di queste proposte perché, essendo olandese di nascita e non avendo i documenti in regola, aveva paura di essere scoperto durante i controlli di routine che si mettono in atto prima o dopo i grandi viaggi e che, quindi, la sua fortuna negli States al fianco di Elvis crollasse improvvisamente.